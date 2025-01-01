Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Am Abgrund

SAT.1 GOLD
Staffel 10
Folge 35
Am Abgrund

Für alle Fälle Stefanie

Folge 35: Am Abgrund

45 Min.
Ab 12

Es ist ein wahrer Schock für Stefanie, als sie erfährt, dass ihr Ex-Mann Frederik ohne ihr Wissen den Kindern bereits die neue Wohnung gezeigt hat, in der sie künftig mit ihm und seiner neuen Frau Marina leben sollen. Bevor sie sich noch überlegen kann, wie sie mit dieser Situation richtig umgehen soll, muss sich Stefanie schon um das nächste Problem kümmern: Frederik und seine Frau wurden nach einem Autounfall schwer verletzt in die Luisenklinik eingeliefert ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen