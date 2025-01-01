Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 3
48 Min. Ab 12

Hannelore Bergmann, Toningenieurin aus Leidenschaft, arbeitet Tag und Nacht an einer neuen Musikproduktion. Ein gelegentlich aufkommendes Fiepen im Ohr ignoriert sie - bis sie wegen heftiger Schwindelanfälle zusammenbricht. Der diagnostizierte Hörsturz zwingt sie, ihren Beruf aufzugeben. Derweil knöpft der an Asthma leidende Patient Gerstenkorn dem Pförtner Lukas beim Pokerspiel mehrere Hundert Mark ab. Schwester Stefanie bittet den erfahrenen Kapitän Adrian Deters um Hilfe ...

