Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Rosen im Schnee
47 Min.Ab 12
Xaver Prollinger kommt nach Berlin, um einen neuen Job sowie seine Urlaubsbekanntschaft Yvonne zu suchen. Vor ihrem Haus stürzt er jedoch unglücklich und fällt geradewegs Stephanie Wilde in die Arme. Wieder einmal ist es die neue Schwester, die einen Kranken als Erste "verarztet", was ihr prompt den Ruf eines rettenden Engels einbringt ...
