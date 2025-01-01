Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8
47 Min.Ab 12

Dramatische Stunden durchleben Ärzte und Schwestern, nachdem der Bauarbeiter Bruno Kern ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wurde. An seiner linken Hand fehlen drei Finger - abgetrennt vom Greifer eines Baggers. Nachdem Stefanie in einer nächtlichen Suchaktion die Finger finden konnte, vollbringt Prof. Günther das schier Unmögliche: Bruno wird seine Hand wieder gebrauchen können. Doch trotz der geglückten OP verschlechtert sich sein Gesundheitszustand von Stunde zu Stunde ...

SAT.1 GOLD
