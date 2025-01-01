Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 7
Folge 7: Späte Reue

48 Min. Ab 12

Der Richter Hans Peter Wiegand treibt mit seiner pedantischen, rechthaberischen und unfreundlichen Art das Klinikpersonal an den Rand des Wahnsinns. Am meisten leidet seine Frau Gabriele unter ihm - noch vom Krankenbett aus tyrannisiert er sie. Verblüfft registrieren daher die Ärzte, dass Gabriele Wiegand schier übermenschliche Überredungskünste aufgeboten haben muss, um ihren Mann von der Notwendigkeit einer schriftlichen Einverständniserklärung zur OP zu überzeugen ...

