Liebe, stärker als der Tod

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 27
Folge 27: Liebe, stärker als der Tod

45 Min. Ab 12

Seit einem Autounfall vor acht Monaten liegt Thore Heimann im Koma. Während das Herz gesund schlägt, wird sein Körper von ständigen Nieren- und Lungeninfektionen geschwächt. Aufopferungsvoll kümmern sich Mutter Margret und Ehefrau Luisa um Thore. Doch die aussichtslose Situation zermürbt Luisa: Selbst wenn ihr Mann je wieder aufwacht, kann er kein normales Leben mehr führen - sein Gehirn ist zu 70 Prozent geschädigt. Sie will sein Leiden verkürzen ...

