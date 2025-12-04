Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gesäßkapaden

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 8vom 04.12.2025
Folge 8: Gesäßkapaden

21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Ein Lieferauftrag führt die Crew auf einen Planeten, der in der Hand krimineller Banden ist. Dort klauen gemeine Diebe fast alle Teile von Benders Körper - nur Augen und Mund bleiben übrig, der Rest wird in alle Ecken des Universums verscherbelt. Mit Hilfe einer Liste, die sie von einem Hehler bekommen, sammeln die Freunde Benders Einzelteile in mühevoller Arbeit nach und nach wieder ein. Bloß das Hinterteil des Roboters scheint für immer verloren ...

