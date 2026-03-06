Riskanter Tauchgang, stinkende Frucht: Was riskierst du fürs Essen?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.03.2026: Riskanter Tauchgang, stinkende Frucht: Was riskierst du fürs Essen?
47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
In "Dangerous Food" wagen sich Kim Caramella und Moritz Hans an zwei extreme Lebensmittel. Kim reist auf die Philippinen zur berüchtigten Durian - einer Frucht, die wegen ihres extremen Geruchs in Hotels, Flugzeugen und an öffentlichen Plätzen verboten ist. Moritz kämpft sich in Südkorea an die Seite der legendären Haenyeo, der Apnoe-Taucherinnen von Jeju. In eiskaltem Wasser taucht er ohne Sauerstoff nach Meeresschnecken - jeder Atemzug kann über Leben und Tod entscheiden.