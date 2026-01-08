Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen Knorr

ProSiebenFolge vom 08.01.2026
Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen Knorr

Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen KnorrJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.01.2026: Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen Knorr

40 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Mit Fertig-Suppen, Soßen und Brühwürfeln ist das Unternehmen Knorr bekannt geworden, das war vor fast 200 Jahren. Aber: Wie bleibt man so lange erfolgreich? Was genau steckt in den Produkten drin? Und wie bleibt man am Puls der Zeit, damit auch die neuen Generationen im Regal zu den Produkten greifen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler durchleuchtet das Traditions-Unternehmen.

Alle verfügbaren Folgen