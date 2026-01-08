Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen KnorrJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.01.2026: Von Brühwürfel bis Videogame: So tickt das Unternehmen Knorr
40 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Mit Fertig-Suppen, Soßen und Brühwürfeln ist das Unternehmen Knorr bekannt geworden, das war vor fast 200 Jahren. Aber: Wie bleibt man so lange erfolgreich? Was genau steckt in den Produkten drin? Und wie bleibt man am Puls der Zeit, damit auch die neuen Generationen im Regal zu den Produkten greifen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler durchleuchtet das Traditions-Unternehmen.