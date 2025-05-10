Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gamechangers - A Baller League Magazine

Crunch Time

Crunch Time

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 11: Crunch Time

31 Min.Ab 12

Die 3. Season der Baller League ist in der entscheidenden Phase. Noch 2 Spieltage liegen vor den 12 Teams und die ersten 8 der Tabelle können sich noch für das Final4 qualifizieren. Und es ist ein Kopf an Kopf Rennen. Es wäre die Belohnung einer langen und intensiven Saison. Doch viele direkte Duelle und prestigeträchtige Derbys sind noch zu spielen. Eins ist klar: Es ist Crunch Time in der Baller League!

Gamechangers - A Baller League Magazine
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

