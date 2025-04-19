Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 8: On Air
31 Min.Ab 12
Wir funktioniert eigentlich eine TV-Übertragung bei der Baller League? Das Magazin „Gamechangers“ blickt hinter die Kulissen und begleitet das Team um Moderatorin Laura Hofmann durch die 7-stündige Live-Übertragung. Immer im Mittelpunkt: der Ablaufplan, ohne den bei einer solch langen Sendestrecke nichts geht. Aber, am Ende muss doch kräftig improvisiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick