Folge 8: On Air

31 Min.Ab 12

Wir funktioniert eigentlich eine TV-Übertragung bei der Baller League? Das Magazin „Gamechangers“ blickt hinter die Kulissen und begleitet das Team um Moderatorin Laura Hofmann durch die 7-stündige Live-Übertragung. Immer im Mittelpunkt: der Ablaufplan, ohne den bei einer solch langen Sendestrecke nichts geht. Aber, am Ende muss doch kräftig improvisiert werden.

