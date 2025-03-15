Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 3: Ignite the fire
31 Min.Ab 12
11 Spieltage haben die Teams und ihre Manager Zeit, um sich als eine der vier besten Mannschaften der Baller League fürs Final 4 zu qualifizieren. Direkt zu Saisonbeginn gibt es erste Enttäuschungen. Unglückliche Niederlagen, Mannschaften die sich erst finden müssen, Ansprüche die vielleicht zu hoch sind. An Matchday 2 wird noch nichts entschieden, aber erste Weichen werden gestellt. Die Spiele werden hitziger, die Rivalitäten kochen hoch.
