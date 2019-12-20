Matze Knop & Nina BottJetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 11: Matze Knop & Nina Bott
43 Min.Folge vom 20.12.2019
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Matze Knop und Nina Bott. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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