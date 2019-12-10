Michael Kessler & Dave DavisJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 10.12.2019: Michael Kessler & Dave Davis
43 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 6
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Michael Kessler und Dave Davis. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.