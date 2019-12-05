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Genial daneben - Das Quiz

Janine Kunze & Riccardo Simonetti

SAT.1Folge vom 05.12.2019
Janine Kunze & Riccardo Simonetti

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.12.2019: Janine Kunze & Riccardo Simonetti

43 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 6

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Janine Kunze und Riccardo Simonetti. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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