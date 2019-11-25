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Genial daneben - Das Quiz

Mike Krüger & Laura Karasek

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 25.11.2019
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 4: Mike Krüger & Laura Karasek

43 Min.Folge vom 25.11.2019

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Laura Karasek und Mike Krüger. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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