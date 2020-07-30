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Genial daneben - Das Quiz

Matthias Steiner & Sonya Kraus

SAT.1Staffel 4Folge 13vom 30.07.2020
Matthias Steiner & Sonya Kraus

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 13: Matthias Steiner & Sonya Kraus

43 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Matthias Steiner und Sonya Kraus. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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