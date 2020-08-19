Ingo Appelt & Janine KunzeJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 19: Ingo Appelt & Janine Kunze
43 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Ingo Appelt und Janine Kunze. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick