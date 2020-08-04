Alexander Schubert & Matze KnopJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 39: Alexander Schubert & Matze Knop
43 Min.Folge vom 04.08.2020Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Alexander Schubert und Matze Knop. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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