Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben

Spritztouren und ein Fußballer namens Horst

SAT.1Staffel 6Folge 1vom 25.11.2022
Spritztouren und ein Fußballer namens Horst

Spritztouren und ein Fußballer namens HorstJetzt kostenlos streamen

Genial daneben

Folge 1: Spritztouren und ein Fußballer namens Horst

45 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12

Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Genial daneben
SAT.1
Genial daneben

Genial daneben

Alle 7 Staffeln und Folgen