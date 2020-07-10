Was ist ein Aktendulli?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 6: Was ist ein Aktendulli?
45 Min.Folge vom 10.07.2020Ab 12
Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick