Germany's Next Topmodel
Folge 5: Die erste Modenschau
96 Min.Folge vom 29.03.2007Ab 12
Heute stellen sich elf Kandidatinnen den wachsenden Anforderungen: Fiona, 18, aus Bremen, Alla, 17, aus Berlin, Denise, 19, aus Bruchköbel, Hana, 21, aus Oftersheim, Michaela (Milla), 20, aus Göttingen, Anja, 19, aus Graz, Barbara, 20, aus Regensburg, Anni, 21, aus Schwerin, Tonia, 19, aus Berlin, Mandy, 17, aus Olm (Luxemburg) und Aneta, 20, aus Castrop-Rauxel. Unter anderem müssen sich die Mädchen in ihrer ersten Modenschau vor dem Fachpublikum beweisen.
