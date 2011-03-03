Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 03.03.2011
111 Min.Folge vom 03.03.2011Ab 12

Ein 40 cm breiter Wackellaufsteg über einem Schwimmbecken. Gleich in der ersten Folge von "Germany's next Topmodel" stellt Heidi Klum ihren Kandidatinnen eine schwierige Aufgabe: "Ihr müsst in eleganter Abendmode übers Wasser schreiten." Modelcoach Jorge macht es auf Plexiglas-High-Heels vor: Wer einen perfekten Catwalk zeigt, schwebt geradezu über das Wasser. Wer die gerade Linie allerdings nicht trifft, läuft Gefahr ins kalte Wasser zu fallen - und damit aus der Sendung.

