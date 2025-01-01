Germany's Next Topmodel
Folge 11: Eigene Villa
97 Min.Ab 12
Kofferpacken heißt es für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Sie ziehen in eine neue Unterkunft und die wird, gemeinsam mit den Juroren, gebührend eingeweiht. Außerdem bekommen die Mädchen ein ganz besonders hohes Teaching - sie müssen auf Stelzen laufen. Wer das kann, den können auch High-Heels und steile Treppen nicht mehr schocken. Das hilft den Mädchen beim Entscheidungswalk.
