Germany's Next Topmodel
Folge 10: Samba
99 Min.Folge vom 05.05.2011Ab 12
Rhythmus ist alles - die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" müssen ihr Taktgefühl unter Beweis stellen. Für eine aufregende Challenge und ein rasantes Shooting müssen die Mädchen das Tanzbein und die Hüften schwingen. Zum Glück hat ihnen Catwalk-Trainer Jorge vorher die passenden Schritte beigebracht. Können sie die Mädchen auch umsetzten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick