ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 20.09.2018
Folge 4: Ausraster, Lästereien und sexy Momente

99 Min.Folge vom 20.09.2018Ab 12

Vor thailändischer Traumkulisse müssen die Teams beim "Under Water Walk" vier Sandsäcke bewegen - in drei Metern Tiefe. Wer hat Muckis und ausreichend Luft und schafft dies schneller als das gegnerische Team? Im "Spinboot" geht's rund: Ein Teammitglied dient als menschliches Wollknäuel und wird von seinen Kollegen mit einem Seil umwickelt, um das Boot ans Ufer zu ziehen. Wer schafft sich und sein Team zügig an Land?

ProSieben
