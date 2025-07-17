Aufregung, Ratefreude und richtig gute MusikJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 1: Aufregung, Ratefreude und richtig gute Musik
118 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Rick Kavanian, Caroline Frier und Riccardo Simonetti hören mit ihren Teampartner:innen Susan Sideropoulos, Kai Schumann und Nilam Farooq ganz genau hin, wenn Moderator Matthias Opdenhövel sie bei "Hast Du Töne?" Songs erraten lässt.
