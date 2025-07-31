"On Feier" im Party-Kracher-QuizJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 3: "On Feier" im Party-Kracher-Quiz
114 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Voller Motivation und mit gutem Gehör stellen sich Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian zusammen mit ihren Teamkolleg:innen Jürgen Milski, Mickie Krause, Isi Glück dem tongewaltigen Musikquiz und in dieser Woche gibt es sogar noch mehr Party als sonst.
