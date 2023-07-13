Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 1vom 13.07.2023
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Welpe Coco hatte es bisher nicht leicht im Leben. Die kleine Spitzhündin stammt aus dem illegalen Welpenhandel und ist in einem Kellerverlies groß geworden. Christian Ehrlich nimmt den Welpen bei sich auf und stellt sich der Herausforderung. Auch Hundeopa Cassius blickt auf keine gute Vergangenheit zurück: Er kommt aus einem Shelter in Rumänien. Annika Pasel, die bereits zwei Hunde aus dem Tierschutz hat, möchte ihm eine Chance auf ein glückliches Hundeleben geben.

