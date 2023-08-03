Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End

Hilfe für die Vermittlung vom jungen Rüden Benno

SAT.1 GOLD Staffel 2023 Folge 4 vom 03.08.2023
46 Min. Folge vom 03.08.2023 Ab 12

Der junge Rüde Benno hat vermeintlich gute Vermittlungschancen, doch die Realität sieht anders aus. Deswegen hat sich sein ehemaliger Besitzer Marvin Hilfe gesucht. Und: Welpe Rio wird mit seinen Geschwistern auf dem Polenmarkt in Slubice gekauft. Nach langer Quarantäne vor Ort landet er schließlich in der Tierherberge "Rendez-vous mit Tieren" von "Pro Animale" in Deutschland.

