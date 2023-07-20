Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause für Hunde-Opa Akon

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 2vom 20.07.2023
46 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Mit elf Jahren kommt Hunde-Opa Akon ins Münchner Tierheim. Für den Labrador, der bisher ein liebevolles zu Hause hatte, bricht eine Welt zusammen. Tara Shariati und Lars Mößner wollen ihm eine Chance geben und nehmen ihn für einen Probetag mit nach Hause. Wird Akon das Paar von sich überzeugen können? Und: Im Tierheim Dormagen wartet Junghündin Kia auf Interessenten. Sie kommt aus der Smeura, dem größten Tierheim der Welt in Rumänien.

