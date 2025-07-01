Staffel 3Folge 10
EingespanntJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 10: Eingespannt
43 Min.Ab 12
Cullen wird zum Bischof der Mormonen gebracht, den er sofort erkennt - immerhin handelt es sich um einen alten Bekannten. Unterdessen versucht Elam alles, um Cullen zu finden und ihn zu retten. Thomas Durant, der einen Großteil der Eisenbahn besitzt, reißt indes die Kontrolle über den Gleisbau wieder an sich und empfängt in Cheyenne General Grant und die Gesellschafter der Union Pacific.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick