Staffel 3Folge 4
Hell On Wheels
Folge 4: Jimmy Two Squaws
43 Min.Ab 12
Nach einem Eisenbahnunfall begeben sich Cullen und Elam auf der Suche nach Holz in das Territorium der Indianer. In Hell on Wheels ist indes Durant aufgetaucht, der der Reporterin Louise mehr über Cullens Vergangenheit erzählt. Eva versucht, eine Entscheidung für ihr Leben und das ihres Kindes zu treffen, und der Schwede will herausfinden, wohin es Familie Dutson verschlagen hat.
