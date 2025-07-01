Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 3Folge 7
Giftiges Wasser

Folge 7: Giftiges Wasser

43 Min.Ab 12

Die Cholera ist ausgebrochen und nicht nur viele Arbeiter sind betroffen, auch Cullen ist erkrankt. So schnell wie möglich muss er sauberes Trinkwasser finden, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Unerwartet erhält er Hilfe von Durant, der eigene Probleme hat, nachdem Senator Metcalf gedroht hat, ihm seinen Posten zu entziehen. Eva trifft indes eine schwerwiegende Entscheidung.

