Es geschah in Boston

Folge 8: Es geschah in Boston

43 Min.Ab 12

Die Beziehung zwischen Elam und Eva wird auf eine harte Probe gestellt, als Elam erfährt, dass sie Declan das Baby gegeben hat. Cullen und Durant versuchen, die zu den Mormonen übergelaufenen Arbeiter zurück zu holen. Zuerst müssen sie jedoch ein Abendessen mit Collis Huntington bestreiten, dem Besitzer der Central Pacific Railroad. Sean und Mickey werden indes von ihrer Vergangenheit eingeholt.

MOVIESPHERE

