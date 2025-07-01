Staffel 5Folge 10
Hell On Wheels
Folge 10: Mit jedem Atemzug
43 Min.Ab 16
Nachdem Cullen und Mei die Nacht miteinander verbracht haben, kehren die beiden zu ihrer Arbeit an der Eisenbahn zurück. Cullen schlägt vor, den Weg für den geplanten Tunnel mit Nitroglyzerin frei zu sprengen. In Laramie macht Durant derweil Maggie einen Heiratsantrag. Auf der Straße toben indes verärgerte Leute, die ihren Lohn einfordern.
