Staffel 5Folge 11
Hell On Wheels
Folge 11: Keine losen Enden
45 Min.Ab 12
Eine Vorschau zeigt, welches Ende Durant in Folge seiner Entscheidungen finden wird. In der Gegenwart taucht Gouverneur Campbell indes mit Kavallerie auf, um die Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Eva versucht alles, um das Lösegeld alleine aufzutreiben, doch Shea ist mit dem Betrag nicht einverstanden und erschießt sie, bevor er Durant ins Ziel nimmt.
