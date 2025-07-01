Staffel 5Folge 13
Hell On Wheels
Folge 13: Eisenbahnmänner
43 Min.Ab 12
Louise berichtet über die bisherigen Erfolge und Risiken beim Bau der Eisenbahn, da das Ende des Projekts nicht mehr fern ist. Bei der "Union Pacific" fehlen zehn Meilen, bei der "Central Pacific" noch sechs. Während Mickey seine Landsleute überzeugen kann, weiterzuarbeiten, hat Cullen bei den Chinesen weniger Glück. Huntington will den Gouverneur dazu bringen, ihn als Sieger auszurufen.
