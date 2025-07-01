Staffel 5Folge 3
Hell On Wheels
Folge 3: Suche nach Gerechtigkeit
43 Min.Ab 12
Cullen und Tao können Chang knapp davor bewahren, wegen Beleidigung amerikanischer Arbeiter gehängt zu werden. Mei, die sich von ihren Verletzungen erholt, möchte erneut bei der Eisenbahn arbeiten, da sie glaubt, so einer Zwangsheirat in China zu entkommen. Der Schwede manipuliert indes Phineas bei seinem Vorhaben gegen die Mormonen.
