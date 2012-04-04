Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 247
43 Min.Folge vom 04.04.2012Ab 12
Alte Liebe neu erblüht: Shirley ist zwar gerührt von Bernheimers Liebesgeständnis, weiß aber zunächst nicht, wie sie damit umgehen soll. Zu groß ist ihre Angst, dass sie und Bernheimer sehr schnell wieder ins alte Fahrwasser geraten könnten. Karen bringt Shirley jedoch dazu, über ihre (Ss) eigene Rolle bei der Trennung von Bernheimer nachzudenken. Auch Vicky entlässt Shirley nicht aus der Verantwortung an den Problemen in ihrer Ehe. Während in Shirley langsam die Erkenntnis reift, dass es nun an ihr ist, einen Schritt auf Bernheimer zuzumachen, will der Shirley mit einem schicksalhaften Fund von ihrer Liebe überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick