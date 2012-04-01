Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 244
43 Min.Folge vom 01.04.2012Ab 12
Wenn die Liebe nicht so kompliziert wäre ... Bernheimer hat sich vorgenommen Shirley wieder zurückzugewinnen und versucht nun, einfach so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Dabei fährt er kein großes Werbe-Programm auf, sondern nähert sich einfach ganz nonchalant seiner Ex-Frau wieder an. Shirley genießt ihre gemeinsame Zeit zunächst, aber sie merkt auch, dass sich etwas in ihrer Beziehung verändert - und das verunsichert sie. Während Bernheimer glaubt, dass seine Annäherung zu Shirley sich auf einem guten Weg befindet, vertraut die Karen an, dass es sich für sie komisch anfühlt.
