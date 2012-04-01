Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 244

HerzfrequenzStaffel 13Folge 1vom 01.04.2012
Folge 244

Folge 244Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 1: Folge 244

43 Min.Folge vom 01.04.2012Ab 12

Wenn die Liebe nicht so kompliziert wäre ... Bernheimer hat sich vorgenommen Shirley wieder zurückzugewinnen und versucht nun, einfach so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Dabei fährt er kein großes Werbe-Programm auf, sondern nähert sich einfach ganz nonchalant seiner Ex-Frau wieder an. Shirley genießt ihre gemeinsame Zeit zunächst, aber sie merkt auch, dass sich etwas in ihrer Beziehung verändert - und das verunsichert sie. Während Bernheimer glaubt, dass seine Annäherung zu Shirley sich auf einem guten Weg befindet, vertraut die Karen an, dass es sich für sie komisch anfühlt.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen