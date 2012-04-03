Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 246

HerzfrequenzStaffel 13Folge 3vom 03.04.2012
43 Min.Folge vom 03.04.2012Ab 12

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt: Bernheimer und Shirley sind erleichtert, dass Shirleys Bauchschmerz eine unbedenkliche Ursache hat. Dem ungeborenen Kind geht es gut. Doch Bernheimers unglückliche Bemerkung, dass er Shirley die Affäre mit Henning "vergibt", steht weiterhin zwischen ihnen. Shirley ärgert sich fürchterlich über seine Arroganz, aber Karen bringt sie zum Nachdenken: Ist es nicht genau diese emotionale Unbeholfenheit, die Shirley an Bernheimer immer auch anziehend fand? Er kann einfach nicht aus seiner Haut! Bernheimer ist sich inzwischen seiner Unfähigkeit, Gefühle in Worte zu fassen, sehr wohl im Klaren.

