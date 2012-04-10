Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 249
42 Min.Folge vom 10.04.2012Ab 12
Ein viel zu kurzes Leben? Ernheimer kümmert sich professionell um Shirley, während die unter ihren Schmerzen leidet und um ihr Baby fürchtet. Er veranlasst sofort, dass ein Krankenwagen gerufen wird. In der Notaufnahme stellt Bernheimer fest, dass Shirley erhöhte Temperatur hat. Außerdem zeigt sich der Appendix im Ultraschall stark vergrößert. Daher geht Bernheimer von einer Blinddarmentzündung aus und will sofort operieren. Doch Shirley wehrt sich gegen eine OP, kennt sie doch die Risiken für ihr Baby, die damit verbunden sind. Bernheimer aber besteht auf eine OP, da Shirley sonst ihr eigenes Leben gefährden würde.
