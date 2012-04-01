Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 245

HerzfrequenzStaffel 13Folge 2vom 01.04.2012
Folge 245

Folge 245Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 245

43 Min.Folge vom 01.04.2012Ab 12

Fettnäpfchen: Bernheimer bemüht sich weiter um Shirley, indem er sie zum Essen einlädt. Zunächst freut sich Shirley darüber. Und auch Vicky findet es spannend, dass ihre Eltern jetzt quasi ein Date haben. Doch vor Karen äußert Shirley ihre Zweifel. Sie möchte nämlich keinesfalls Bernheimer falsche Signale senden. Außerdem hat sie Angst davor, wieder verletzt zu werden. Karen gibt ihr den Ratschlag, nichts zu tun, was ihr schaden könnte. Doch während Vicky Bernheimer in seiner Vorfreude auf den Abend bestärkt, erinnert Shirley sich an den gemeinsamen Kuss. Schließlich muss sie sich eingestehen, dass sie wieder Gefühle für Bernheimer hat.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen