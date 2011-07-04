Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 59
43 Min.Folge vom 04.07.2011Ab 12
Bernheimer gelingt es gemeinsam mit Stefan, Markus' Leben zu retten. Die erleichterte Marie will nun ganz für ihren Mann da sein und erteilt Stefan und ihren Gefühlen für ihn eine endgültige Absage. Unterdessen knöpft sich Alois, selbst von schweren Schuldgefühlen geplagt, Ralf Borowski vor. Für Alois trägt der Verwaltungsdirektor die Hauptverantwortung für das Unglück. Karen ist sehr erleichtert, dass es Mesut gut geht. Dennoch lässt sie sich nicht dazu hinreißen, sich ein für allemal zu ihm zu bekennen. Enttäuscht von Karens Unnahbarkeit, lädt Mesut Henriette zu einem Abendessen ein.
