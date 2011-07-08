Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

HerzfrequenzStaffel 4Folge 2vom 08.07.2011
Folge 2: Folge 60

43 Min.Folge vom 08.07.2011Ab 12

Durch die Geiselnahme und den Notfallplan, sind so viele OPs verschoben worden, dass die Seeklinik nun im Chaos zu versinken droht. Johanna und Borowski verordnen dem Personal einen kaum zu bewerkstelligen OP-Plan, um den Rückstand wieder aufzuholen. Schließlich macht Oberschwester Ursula Johanna klar, dass die Belastungsgrenzen erreicht sind. Obwohl die Seeklinik kaum noch neue Notfälle verkraften kann, wird Silke Sperling eingeliefert, die in einem Zug zusammengebrochen ist. Bernheimer diagnostiziert ein Bauchaortenaneurysma und kann das Leben der Patientin in einer schwierigen OP retten.

