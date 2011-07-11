Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 61
43 Min.Folge vom 11.07.2011Ab 12
Die Situation in der Seeklinik hat sich immer noch nicht entspannt. Vor allem das Pflegepersonal kämpft mit der Überbelastung. Ein gefundenes Fressen für Ralf Borowski, der Oberschwester Ursula mangelnde Belastbarkeit vorwirft und mit ihr kräftig aneinander gerät. Als Ursula die Notbremse zieht, kommt es zum Eklat. Markus verspürt keine Verbesserung mit seiner Hand und hat starke Schmerzen, die er aber vor seiner Mutter und Marie verbirgt. Unter den Patientenneuzugängen entdeckt Henriette einen Bekannten: Den Buchhändler Andreas Kling. Rührend kümmert sie sich um ihn, und Kling flirtet heftig mit ihr.
