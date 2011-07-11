Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 61

HerzfrequenzStaffel 4Folge 3vom 11.07.2011
43 Min.Folge vom 11.07.2011Ab 12

Die Situation in der Seeklinik hat sich immer noch nicht entspannt. Vor allem das Pflegepersonal kämpft mit der Überbelastung. Ein gefundenes Fressen für Ralf Borowski, der Oberschwester Ursula mangelnde Belastbarkeit vorwirft und mit ihr kräftig aneinander gerät. Als Ursula die Notbremse zieht, kommt es zum Eklat. Markus verspürt keine Verbesserung mit seiner Hand und hat starke Schmerzen, die er aber vor seiner Mutter und Marie verbirgt. Unter den Patientenneuzugängen entdeckt Henriette einen Bekannten: Den Buchhändler Andreas Kling. Rührend kümmert sie sich um ihn, und Kling flirtet heftig mit ihr.

