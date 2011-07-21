Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 66
42 Min.Folge vom 21.07.2011Ab 12
Henriette holt sich einen erneuten Rüffel von Bernheimer, als sie ihm über neue Symptome bei dem Zimmermann Michi Wanning berichten will. Sie beschließt kurzerhand, selbst eine Diagnose zu stellen und wird dabei von Shirley unterstützt. Nachdem Stella und Antonio sich ausgesprochen haben, besorgt sich Stella bei Johanna Informationen über eine künstliche Befruchtung. Sie ist fest entschlossen, die möglichen Risiken in Kauf zu nehmen, während Antonio allerdings erste Zweifel kommen. Johanna will nicht glauben, dass Marie und Stefan eine Affäre haben.
