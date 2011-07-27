Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 69

Staffel 4Folge 11vom 27.07.2011
Folge 11: Folge 69

43 Min.Folge vom 27.07.2011Ab 12

Marie ist glücklich, dass Markus sich ihr wieder zuwendet. Gemeinsam wollen sie einen Neuanfang machen. Auch die Motorik von Markus’ Hand hat sich dank der Übungen stark verbessert, und seine Entlassung rückt näher. Henriette und Karen wundern sich über den extrem gut gelaunten Mesut. Als die beiden auch noch mitbekommen, dass er offensichtlich ein Date plant, vermuten sie, dass Mesut eine neue Freundin hat. Johanna kommt Antonio und Stella mit den Kosten für die künstliche Befruchtung entgegen, so dass die beiden die Behandlung schließlich beginnen können.

Herzfrequenz
