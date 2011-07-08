Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 60
43 Min.Folge vom 08.07.2011Ab 12
Durch die Geiselnahme und den Notfallplan, sind so viele OPs verschoben worden, dass die Seeklinik nun im Chaos zu versinken droht. Johanna und Borowski verordnen dem Personal einen kaum zu bewerkstelligen OP-Plan, um den Rückstand wieder aufzuholen. Schließlich macht Oberschwester Ursula Johanna klar, dass die Belastungsgrenzen erreicht sind. Obwohl die Seeklinik kaum noch neue Notfälle verkraften kann, wird Silke Sperling eingeliefert, die in einem Zug zusammengebrochen ist. Bernheimer diagnostiziert ein Bauchaortenaneurysma und kann das Leben der Patientin in einer schwierigen OP retten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick